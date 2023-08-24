【多相】維港滙累沽1026伙　套現約168億　臨海住戶會所陪你睇

由信和置業、會德豐地產、嘉華及爪哇合作的西南九龍維港滙公布最新消息，信置執行董事田兆源表示，項目今年至今暫售213伙，套現48億元，其中約七成半為專才買家。而全盤就累售1,026伙，佔可發售單位約85%，套現接約168億元。現時維港滙2期及3期已經展開交樓程序，已發信予全部業主，而全盤已有逾600伙已收樓。

發展商今另開放位於項目2期及3期的住戶會所讓傳媒參觀，提供多元化設施。

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其中全新開放的「Director’s Villa」及「Marine」盛宴廳，分別提供14及12座位的特大宴會桌及Pre-Function Area，適合不同類型宴會派對。其中Director’s Villa更設有獨立備餐區，適合家庭聚會，而Maine 宴會廳亦以流線型落地玻璃窗，迎進室外泳池景，並眺望西九至中環一帶景色。另外，會所設兩個約50米長的室外游泳池，區內罕有，住戶四季均可自由暢泳。

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