【銀行工】滙豐舉辦首個結合社交媒體及真人招聘活動 「Knock Knock 開門見工」請前線員工

銀行業再請人，滙豐舉辦「Knock Knock開門見工」招聘計劃，結合社交媒體及真人的方式，聘請有志之士加入零售銀行成為前線精英，於分行及客戶聯絡及遙距服務中心服務客戶。

「Knock Knock開門見工」計劃會於8月26日（六）在銅鑼灣舉行快閃宣傳揭開序幕，並在街頭設置「Knock Knock開門見工」招聘大門。開門後即可觀看短片，當中會介紹滙豐工作的晉升機會、福利和培訓計劃，同時解開銀行前線工作的迷思。緊接著滙豐將於9月4日在Instagram (@hsbc_hk)舉辦全港首個銀行24小時限定Instagram Story招聘日。申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會，加快申請流程。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示希望可以跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入滙豐，為香港超過500萬名個人客戶服務。透過是次活動及恒常招聘，預計2023年零售銀行新聘的前線員工數量將按年增加近兩成，客戶經理的招聘名額更會較去年多7成。

早前有全球僱主品牌顧問發佈了2023年度全球人才調查，發現目前香港年輕人才非常看重工作環境和職涯發展，今年畢業生求職時首要考慮的因素包括：「良好工作環境」、「專業培訓與發展機會」和「僱主鼓勵工作與生活平衡」。

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責任編輯：陳玉蓮