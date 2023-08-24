澳洲礦產或進入歐盟市場 最快下周進一步談判

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）提出，作為與歐盟自由貿易協定談判的一部分，澳洲龐大的重要礦產部門將更容易進入歐盟市場，最快下周可能舉行進一步談判。澳洲與歐盟集團之間的談判於7月陷入僵局，部分原因是牛肉等澳洲農產品的更大市場准入問題。

法雷爾周四（24日）在接受《路透社》採訪時表示，自由貿易協定將簡化歐洲對澳洲蓬勃發展的關鍵礦產行業的投資，部分原因是通過外國投資審查委員會（FIRB）的強制審查，歐洲的投資將更加順暢。法雷爾說：「通過外國投資審查委員會的程序，他們可以更容易地進入這個行業。」

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澳洲供應著全球約一半的鋰以及其他礦產，如電動汽車和國防電池中使用的稀土，這也是在全球推動供應鏈多元化，擺脫主導生產國中國的背景下產生的。法雷爾認為，在這種關係中，他們的一大優勢是可以獲得關鍵礦產、稀土、氫和氨，「其他國家正在尋求對我們的關鍵礦產和其他可再生能源進行投資。我們希望得到歐洲的投資，但他們必須明白，作為這一過程的一部分，他們必須提出一個現實的報價。」

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）周二（22日）在向悉尼聽眾發表視頻講話時表示，德國希望從澳洲採購稀土和鋰，以此作為實現貿易夥伴多元化和降低中國風險的更廣泛戰略的一部分。澳洲需要外國投資來發展其清潔能源產業，但法雷爾預計，來自日本、韓國、新加坡和美國的投資者將展開競爭。

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法雷爾說，根據《美國通貨膨脹削減法》的規定，澳洲是對美國關鍵礦產投資特別有吸引力的地方，因為澳洲是少數幾個既擁有礦藏又與美國簽訂了自由貿易協定的國家之一。

兩國於五月份簽署了一項協議，該協議有可能為澳洲重要的礦產供應商從美國《通貨膨脹削減法案》鼓勵國內生產的大棒和胡蘿蔔中獲益鋪平道路。

法雷爾表示，他預計將在 「下周左右」與歐盟貿易專員瓦爾蒂斯-東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行電話會談，他還邀請東布羅夫斯基斯訪問澳洲。他相信我們會得到一個更好的報價。

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記者：張瑋婷