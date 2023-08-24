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【香港出口】香港7月出口和進口貨值下跌9.1%和7.9%　均高於市場預期

商業 16:42 2023/08/24

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政府統計處發表對外商品貿易統計數字顯示，2023年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌9.1%和7.9%，高於市場預期的8.8%及5.9%。

【香港出口】港7月出口及進口貿易　市場預估分別各跌8.8%及5.9%

繼2023年6月份錄得11.4%的按年跌幅後，2023年7月份商品整體出口貨值為3,452億元，較2022年同月下跌9.1%。同時繼2023年6月份錄得12.3%的按年跌幅後，2023年7月份商品進口貨值為3,751億元，較2022年同月下跌7.9%。2023年7月份錄得有形貿易逆差300億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

2023年首七個月的商品整體出口貨值較2022年同期下跌14.6%。同時，商品進口貨值下跌12.5%。2023年首七個月錄得有形貿易逆差2,616億元，相等於商品進口貨值的10.3%。經季節性調整的數字顯示，截至2023年7月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌6.3%。同時，商品進口貨值下跌5.1%。

往亞洲出口貨值下跌11.6%

2023年7月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌11.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌29.6%）、馬來西亞（跌24.6%）、韓國（跌17.4%）、中國內地（內地）（跌15.2%）和日本（跌13.2%）。另一方面，輸往泰國（升11.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌30.3%）、越南（跌20.7%）、馬來西亞（跌20.2%）、台灣（跌19.4%）、日本（跌10.4%）和內地（跌4.5%）。另一方面，來自泰國（升11.0%）的進口貨值則錄得升幅。

電動機械、儀器和用具及零件出口貨值跌最多

2023年7月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減275億元，跌14.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減77億元，跌19.0%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減208億元，跌11.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減117億元，跌31.3%）。

政府發言人表示，2023年7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

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責任編輯：李智賢

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