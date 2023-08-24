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【美團業績】美團次季收入增33.4%、經調整淨利76.6億人幣　同勝預期

股市 16:33 2023/08/24

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【美團業績】美團次季收入增33.4%、經調整淨利76.6億人幣　同勝預期

美團  （03690）  公布次季業績，期內收入678.65億元（人民幣，下同），按年增33.4%，略好過預期672億元；期內溢利46.89億元，去年同期蝕11.16億元；經調整溢利76.60億元，按年增272.2%，好過預期的45億元。

美團首席執行官王興表示，受惠傳統消費旺季到來，上季各項業務均實現健康增長，隨著本地生活市場呈現出穩步復甦良好態勢，會用科技推動本地商品零售及服務零售效率提升，滿足用戶日益多元的消費需求。

業務方面，美團次季核心本地商業分部收入512.00億元，按年增長39.2%，分部經營溢利111.39億元，按年34.8%；新業務167.65億元，按年增18.4%，分部經營虧損為51.93億元，按年收窄23.5%。

美團：消費復甦 餐飲外賣強勁增長

美團提到，隨著上季消費持續復甦，核心本地商業下的餐飲外賣業務強勁增長，公司通過加強供應及優化補貼策略來滿足消費者需求，尤其是在高客單價及高品質帶，此外低價格帶的供給和需求亦強勁復甦。美團稱，次季新入駐商家數量按年增長一倍以上，料有助擴大商家基數並提高供給質量。

美團提到，上半年升級了月度營銷活動「神券節」，並於多個城市擴展了「神搶手」，使商家能夠通過限時秒殺、直播及短視頻提供低價菜品，活動的商家在交易量及獲取新客方面均實現顯著增長。由於消費者下單時通常會除核銷代金券之外添加其他菜餚，從而增強交叉銷售並帶動貨架銷售。

「特價團購」及直播 帶動到店、酒店及旅遊業務

隨著線下消費持續復甦，美團稱，次季核心本地商業下的到店、酒店及旅遊業務同樣錄得強勁增長，交易額較去年同期增長超過120%；年活躍商家數及年交易用戶數亦創下新高。

美團表示，公司不斷優化產品供應，到店業務交易額按年大幅增加，亦降低了訂閱類服務的門檻，讓更多的 中小商戶能夠以較低的成本線上運營，同時加強內容生產能力，鼓勵消費者囤券。另外，美團優化「特價團購」及直播，提高商家線上推廣效率，為消費者提供更多實惠產品。

美團稱，酒店及旅遊業務亦於第二季度強勁增長，公司在各個消費場景和價格帶擴展優質供給，增加直播頻次，豐富「特價團購」。

美團優選增速有所下滑

新業務方面，美團透露，次季美團優選（社區電商）交易額和收入繼續按年增長，但由於市場整體增速低於預期，增速有所下滑；次季美團買菜（生鮮電商）錄得穩健按年增長，並取得更高的市場份額，受惠其供給，標品及自有品牌的交易額佔比持續上升。

新業務分部經營虧損按季略為擴大3.3%，美團稱，主要由於業務規模擴張、為驅動增長而加大的補貼、為應對炎熱天氣而在冷鏈及物流方面的花費、以及季節性的產品組合變化而導致。

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記者：李哲毅

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