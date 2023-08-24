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【業績｜電訊設備股】中通服：有信心全年純利增速快於收入、毛利率具上行空間 上半年多賺7.3%至20.3億人幣
中國通信服務 （00552） 公布中期業績，上半年經營收入731.70億元（人民幣，下同），按年增5.7%；純利20.34億元，按年增7.3%；不派中期息。中通服董事長劉桂清表示，有信心全年收入錄高單位數增長，淨利潤增速高過收入增速；毛利率仍有提升空間。
業務分部方面，中通服電信基建服務收入376.88億元，按年增7.5%；業務流程外判服務收入為217.29億元，按年增長0.9%；應用、內容及其他服務收入為137.53億元，按年增長8.6%。
中通服中期毛利率10.7%，按年增0.2個百分點，劉桂清稱，去年毛利率開始觸底反彈，隨著調整國內非運營商集客市場業務結構，主動放棄低毛利生意，提高收入增長質量。
內地電信商大力拓展雲計算，劉桂清表示，數據中心、超算中心等需求上升，中通服作為建設主力軍，相信將可受惠。
中通服稱，數字基建、智慧城市、綠色低碳等戰略性新興產業領域，新簽合同額按年增長超過30%，佔總新簽合同額比重超過27%，劉桂清表示，有信心佔比會超過3成。
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記者：李哲毅