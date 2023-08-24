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大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全

環球社會熱點 16:45 2023/08/24

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南韓大韓航空（Korean Air）將在下周一起（28日）起，在金浦國際機場要求登機旅客量度體重。數據將轉交予政府，聲稱用以改善飛行安全。然而，做法引起不少旅客質疑。

南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡 【下一頁】

大韓航空在金浦機場的旅客度體重要求將維持至下周五（9月3日），仁川國際機場的大韓航空將在9月8日起作相同要求，但為期更長9月18日。

旅客在行李過磅時將被同時要求量度體重，數據不會遭公開，但會轉交予南韓國土交通部。大韓航空表明，旅客如不想體重數據被收集，可告知地勤人員。

大韓航空員工透露，旅客將會在各登機門前被要求與登機行李一同度重量。數據匿名收集作調查用途，超重旅客不會遭額外收費。

美日韓領袖設3方熱線 拜登重申會談非針對中國 【下一頁】

據悉，今次措施為符合國土交通部航空規定，要求把旅客體重納入登機行李重量量度。根據政府的飛行物重量及平衡控制措施，航空公司每5年需要統計一次旅客體重數據，數字可以有助改善飛行安全及決定客機重量分配。

有旅客表示，當眾量度體重感到尷尬。有旅客反問，如果自己體重較輕，是否代表行李的重量可以增加。

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責任編輯：吳漢培

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