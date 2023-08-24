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【摺機大戰】OPPO Find N3 Flip下周登場　造型率先公開

科技 17:06 2023/08/24

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摺機近年受到不少消費者青睞，各大手機廠商都積極部署，例如OPPO就在今（24日）凌晨突然公開了其品牌第二款摺機Find N3 Flip的造型，並預告新摺機將於下周二（29日）的發表會上登場。

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OPPO宣布，將於8月29日舉辦全球發表會，預計屆時將推出OPPO Find N3 Flip摺機，以及OPPO Watch4 Pro智能手錶。而搶先發布會前，OPPO就公布了新摺機的造型圖，可見其外型設計大致與上一代相似，屏幕仍為直向。但主相機就從雙鏡頭配置變成三鏡頭，並集中在圓形框內，並能看到「HASSELBLAD」的字眼，代表者OPPO與哈蘇聯合開發影像系統。

至於OPPO Watch4 Pro，手錶錶身將採用寰宇曲面設計，搭配陶瓷底殼。搭載高通 Snapdragon W5 Gen 1穿戴平台、以及恒玄 BES2700 處理器所組成的雙芯片組合。預計將會設置心率、血氧、腕溫、心電等感應器，提供逾百種的運動模式。

【迷你電腦】放得入褲袋電腦　4,600元有找　日本樂天上架

責任編輯：曾曉汶

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