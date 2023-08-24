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【人幣定存】人民幣3個月定存息最高2.3厘 大幅低於人行央票息
焦點港銀3個月人幣定存年息比較
其他港銀3個月人幣定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（元人民幣）
|備註
|南商
|2.10
|1000
|網上或手機銀行開立，至10月4日
|上商
|2.05
|10萬
|8月22日減0.05厘，全新或兌換資金
|大眾銀行
|2.00
|1萬
|8月23日減0.1厘
|招商永隆
|1.90
|10萬
|手機App存款
|工銀亞洲
|1.90
|50萬
|指定理財戶，網上優惠
|花旗
|1.80
|30萬
|指定理財新客戶及新資金等
|信銀國際
|1.75
|1萬
|指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|星展
|1.70
|4萬
|4月26日加0.2厘，網上優惠
|富融*
|1.60
|1
|虛擬銀行
|livi*
|1.60
|500
|7月24日推，上限1000萬元人民幣，虛擬銀行
|天星*
|1.60
|1000
|虛擬銀行
|中銀香港
|1.60
|1萬
|4月1日減0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|渣打
|1.60
|1萬
|8月1日推，新資金，網上或SC Mobile優惠
|東亞
|1.60
|10萬
|顯達理財新客戶
|恒生
|1.59
|1萬
|合資格新資金結餘
|創興
|1.35
|50萬
|網上或流動理財的雲利率，上限5000萬元人民幣
|滙豐
|1.30
|1萬
|8月11日減0.3厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|眾安*
|1.01
|1
|5月17日減0.39厘，虛擬銀行
|大新
|0.58
|2萬
|指定理財戶及新資金
|*虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至8月24日
人民幣滙價偏弱，但港銀仍照減人幣定期存款息，最惹關注的是，滙豐（HSBC）於8月中撤兩厘息，1年期息率劈0.4厘至1.6厘，3個月及半年年息齊減0.3厘，分別報1.3厘及1.5厘；建行亞洲踏入下半年亦狠削7天年息，從20厘急劈9.2厘至10.8厘，失落自5月起雄霸多時的高息王寶座，現由南商的13.88厘取代。
南商成人幣定存高息王 享13.88厘
不過，本周二（8月22日）離岸人幣1個月及3個月拆息挾至5年高位，建行亞洲昨掉頭加定存息；反觀大眾銀行今天（24日）下調1年0.2厘至險守兩厘。專家以中港經濟復甦乏力，貸款疲弱，遂料定存易減難加。
此外，本周二人民銀行來港發行總額350億元（人民幣，下同）央票，是過去約兩年來一次過標售同期金額最多，結果接獲922.63億元申購，超額認購為1.64倍。當中3個月期佔兩百億元，中標息率為3.2厘，罕有遠高於同期的定存息，以及過往兩期的票息，分析指息率是自2018年11月以來的5年高位。另外，1年期則佔150億元，最高接納息率2.7厘。
參考同屬低風險的人幣定期存款，現時3個月最高息是富邦的2.3厘，1年也是該行的2.6厘居首。
金管局是透過旗下債務工具中央結算系統（CMU）向機構大戶標售央票，日前央票的市場反應凸顯優質人幣產品仍受捧。
人幣定存高息榜：
- 7天：南商13.88厘
- 1個月：花旗5厘
- 3個月：富邦2.3厘
- 半年：富邦2.4厘
- 1年：富邦2.6厘
人民幣滙價自5月17日跌穿7算心理大關，更屢創新低，本周一（21日）離岸價逼近7.34，其後市傳中央入市挾淡友令匯價止跌。惟以美息未見頂，市料離岸價有機下試去年10月25日創下的7.3749歷史底位；法興最熊更料今年底在岸價乍現7.6新低。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪