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【人幣定存】人民幣3個月定存息最高2.3厘 大幅低於人行央票息

Hot Talk 16:13 2023/08/24

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自人民幣滙價跌破7，後定存息未有逆市驟加。

焦點港銀3個月人幣定存年息比較

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其他港銀3個月人幣定存年息比較

港銀年息（厘）起存額（元人民幣）備註
南商2.101000網上或手機銀行開立，至10月4日
上商2.0510萬8月22日減0.05厘，全新或兌換資金
大眾銀行2.001萬8月23日減0.1厘
招商永隆1.9010萬手機App存款
工銀亞洲1.9050萬指定理財戶，網上優惠
花旗1.8030萬指定理財新客戶及新資金等
信銀國際1.751萬指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
星展1.704萬4月26日加0.2厘，網上優惠
富融*1.601虛擬銀行
livi*1.605007月24日推，上限1000萬元人民幣，虛擬銀行
天星*1.601000虛擬銀行
中銀香港1.601萬4月1日減0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
渣打1.601萬8月1日推，新資金，網上或SC Mobile優惠
東亞1.6010萬顯達理財新客戶
恒生1.591萬合資格新資金結餘
創興1.3550萬網上或流動理財的雲利率，上限5000萬元人民幣
滙豐1.301萬8月11日減0.3厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
眾安*1.0115月17日減0.39厘，虛擬銀行
大新0.582萬指定理財戶及新資金
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至8月24日

人民幣滙價偏弱，但港銀仍照減人幣定期存款息，最惹關注的是，滙豐（HSBC）於8月中撤兩厘息，1年期息率劈0.4厘至1.6厘，3個月及半年年息齊減0.3厘，分別報1.3厘及1.5厘；建行亞洲踏入下半年亦狠削7天年息，從20厘急劈9.2厘至10.8厘，失落自5月起雄霸多時的高息王寶座，現由南商的13.88厘取代。

南商成人幣定存高息王 享13.88厘

不過，本周二（8月22日）離岸人幣1個月及3個月拆息挾至5年高位，建行亞洲昨掉頭加定存息；反觀大眾銀行今天（24日）下調1年0.2厘至險守兩厘。專家以中港經濟復甦乏力，貸款疲弱，遂料定存易減難加。

此外，本周二人民銀行來港發行總額350億元（人民幣，下同）央票，是過去約兩年來一次過標售同期金額最多，結果接獲922.63億元申購，超額認購為1.64倍。當中3個月期佔兩百億元，中標息率為3.2厘，罕有遠高於同期的定存息，以及過往兩期的票息，分析指息率是自2018年11月以來的5年高位。另外，1年期則佔150億元，最高接納息率2.7厘。

參考同屬低風險的人幣定期存款，現時3個月最高息是富邦的2.3厘，1年也是該行的2.6厘居首。

金管局是透過旗下債務工具中央結算系統（CMU）向機構大戶標售央票，日前央票的市場反應凸顯優質人幣產品仍受捧。

人幣定存高息榜：

  • 7天：南商13.88厘
  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：富邦2.3厘
  • 半年：富邦2.4厘
  • 1年：富邦2.6厘

人民幣滙價自5月17日跌穿7算心理大關，更屢創新低，本周一（21日）離岸價逼近7.34，其後市傳中央入市挾淡友令匯價止跌。惟以美息未見頂，市料離岸價有機下試去年10月25日創下的7.3749歷史底位；法興最熊更料今年底在岸價乍現7.6新低。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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