【人幣定存】人民幣3個月定存息最高2.3厘 大幅低於人行央票息

▲ 自人民幣滙價跌破7，後定存息未有逆市驟加。

焦點港銀3個月人幣定存年息比較

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其他港銀3個月人幣定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（元人民幣） 備註 南商 2.10 1000 網上或手機銀行開立，至10月4日 上商 2.05 10萬 8月22日減0.05厘，全新或兌換資金 大眾銀行 2.00 1萬 8月23日減0.1厘 招商永隆 1.90 10萬 手機App存款 工銀亞洲 1.90 50萬 指定理財戶，網上優惠 花旗 1.80 30萬 指定理財新客戶及新資金等 信銀國際 1.75 1萬 指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 星展 1.70 4萬 4月26日加0.2厘，網上優惠 富融* 1.60 1 虛擬銀行 livi* 1.60 500 7月24日推，上限1000萬元人民幣，虛擬銀行 天星* 1.60 1000 虛擬銀行 中銀香港 1.60 1萬 4月1日減0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 1.60 1萬 8月1日推，新資金，網上或SC Mobile優惠 東亞 1.60 10萬 顯達理財新客戶 恒生 1.59 1萬 合資格新資金結餘 創興 1.35 50萬 網上或流動理財的雲利率，上限5000萬元人民幣 滙豐 1.30 1萬 8月11日減0.3厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 眾安* 1.01 1 5月17日減0.39厘，虛擬銀行 大新 0.58 2萬 指定理財戶及新資金 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至8月24日

人民幣滙價偏弱，但港銀仍照減人幣定期存款息，最惹關注的是，滙豐（HSBC）於8月中撤兩厘息，1年期息率劈0.4厘至1.6厘，3個月及半年年息齊減0.3厘，分別報1.3厘及1.5厘；建行亞洲踏入下半年亦狠削7天年息，從20厘急劈9.2厘至10.8厘，失落自5月起雄霸多時的高息王寶座，現由南商的13.88厘取代。

南商成人幣定存高息王 享13.88厘

不過，本周二（8月22日）離岸人幣1個月及3個月拆息挾至5年高位，建行亞洲昨掉頭加定存息；反觀大眾銀行今天（24日）下調1年0.2厘至險守兩厘。專家以中港經濟復甦乏力，貸款疲弱，遂料定存易減難加。

此外，本周二人民銀行來港發行總額350億元（人民幣，下同）央票，是過去約兩年來一次過標售同期金額最多，結果接獲922.63億元申購，超額認購為1.64倍。當中3個月期佔兩百億元，中標息率為3.2厘，罕有遠高於同期的定存息，以及過往兩期的票息，分析指息率是自2018年11月以來的5年高位。另外，1年期則佔150億元，最高接納息率2.7厘。

參考同屬低風險的人幣定期存款，現時3個月最高息是富邦的2.3厘，1年也是該行的2.6厘居首。

金管局是透過旗下債務工具中央結算系統（CMU）向機構大戶標售央票，日前央票的市場反應凸顯優質人幣產品仍受捧。

人幣定存高息榜：

7天： 南商13.88厘

南商13.88厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 富邦2.3厘

富邦2.3厘 半年： 富邦2.4厘

富邦2.4厘 1年：富邦2.6厘

人民幣滙價自5月17日跌穿7算心理大關，更屢創新低，本周一（21日）離岸價逼近7.34，其後市傳中央入市挾淡友令匯價止跌。惟以美息未見頂，市料離岸價有機下試去年10月25日創下的7.3749歷史底位；法興最熊更料今年底在岸價乍現7.6新低。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪