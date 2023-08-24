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印度七年來首次禁糖出口 消息人士：「必先是滿足當地食糖需求」

環球政經 16:00 2023/08/24

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三名印度政府消息人士稱，由於降雨不足導致甘蔗產量下降，印度預計將在10月開始的下一季禁止糖廠出口食糖，是為七年來首次。

印度禁止出口砂糖可能會導致紐約和倫敦的基準價格上漲，其已經在多年高點附近交易，引發人們對全球食品市場進一步通脹的擔憂。一位根據官方規定不願透露姓名的政府消息人士表示：「我們的首要任務是滿足當地的食糖需求，並利用多餘的甘蔗生產乙醇。對於即將到來的產季，我們將沒有足夠的糖來分配出口配額。」

印度在截至 9 月 30 日的本季期間僅允許糖廠出口 610 萬噸糖，而上一季的糖銷量為創紀錄的 1110 萬噸。2016年，印度對食糖出口徵收20%的稅，以抑制海外銷售。

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氣象部門稱，西部馬哈拉施特拉邦和南部卡納塔克邦甘蔗種植區的季風降雨量合計佔印度食糖總產量的一半以上，今年迄今為止，其降雨量比平均水平低了 50%。數據顯示。

一位不願透露姓名的行業官員表示，零星的降雨量將減少2023/24年度的糖產量，甚至減少2024/25年度的播種面積。當地食糖價格本周躍升至近兩年來的最高水平，促使政府允許糖廠在 8 月份額外銷售 20 萬噸。

另一位政府消息人士表示：「食品通脹令人擔憂。最近糖價上漲消除了出口的可能性。」

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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印度 7 月份零售通脹率躍升至 15 個月高點 7.44%，食品通脹率升至 11.5%，創三年多來最高水平。2023/24年度印度食糖產量可能下降3.3%至3170萬噸。

第三位政府消息人士表示，過去兩年印度允許糖廠出口大量糖，「但我們也必須確保充足的供應和穩定的價格。」印度上個月禁止非巴斯馬蒂白米出口，令買家感到驚訝。 新德里上週還對洋蔥出口徵收 40% 的關稅，試圖在今年晚些時候的邦選舉前平息食品價格。

一家全球貿易公司的孟買經銷商表示，泰國產量下降預計也會減少出貨量，而主要生產國巴西無法獨自填補這一缺口。

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記者：張瑋婷

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