【消費優惠】香港電腦通訊節8月25開鑼 設「20元快閃搶」活動

香港電腦通訊節2023將於8月25日起，一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。今年展覽吸引逾200間參展商，並設置多個主題館，包括協助中小企業進行數碼轉型和商業配對的HK InnoFest展區、Web3 Asia區塊鏈展覽、體育科技與電競體驗區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館。

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而在門票方面，今年電腦通訊節的門票定價為35元，如下載「電腦節Club」應用程式成會會員，可在優惠頁面下載購票優惠劵，並以30元優惠價購票。另外，電腦節場內設有環保回收站，市民可將需回收的電腦或電子廢物（包括舊電腦、手提電腦、打印機、掃描器等電腦顯示屏等）交到回收站回收，即可換取2張入場券。

香港電腦通訊節 2023 - 2000Fun 電競嘉年華 日期: 2023 年 8 月 25 至 28 日 時間: 10:00-21:30 ( 8 月 28 日僅開放至 18:00 ) 地點: 香港會議展覽中心 2000Fun 展位：D01、E11-E30、F11-F20

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另外，今年香港電腦通訊節亦設有「20元快閃搶」活動，以快閃、毫無預兆的方式在現場推出20份20元電子產品讓市民搶購，包括Apple、Lenovo、Acer等品牌的產品。

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撰文：鄭日棱