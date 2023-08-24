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【帶你睇盤】屯門居屋兆山苑兩房　自由市場價400萬

股樓投資 16:30 2023/08/24

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樓價持續調整，不少用家趁機入市。今次祥益地產推介的屋苑為兆山苑，雖然屋苑位於屯門碼頭區，並非市中心，但勝在間隔夠實用。 

放盤單位為兆山苑F座高層5室，實用面積546平方呎，兩房間隔，現叫價400萬元（自由市場價）（最後更新日期：8月24日）。從相片可見，單位裝修企理，外望開揚景觀。 

點擊圖片放大
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放盤單位兆山苑F座高層5室（物業編號：AN241103）
實用面積546平方呎
間隔兩房
叫價400萬元（自由市場價，最後更新日期：8月24日）
賣點企理即住、有匙可睇、間隔四正、高層開揚

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?282165

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 兆山苑 屯門 祥益地產

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