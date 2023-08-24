【帶你睇盤】屯門居屋兆山苑兩房　自由市場價400萬

樓價持續調整，不少用家趁機入市。今次祥益地產推介的屋苑為兆山苑，雖然屋苑位於屯門碼頭區，並非市中心，但勝在間隔夠實用。

放盤單位為兆山苑F座高層5室，實用面積546平方呎，兩房間隔，現叫價400萬元（自由市場價）（最後更新日期：8月24日）。從相片可見，單位裝修企理，外望開揚景觀。

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放盤單位 兆山苑F座高層5室（物業編號：AN241103） 實用面積 546平方呎 間隔 兩房 叫價 400萬元（自由市場價，最後更新日期：8月24日） 賣點 企理即住、有匙可睇、間隔四正、高層開揚

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