【帶你睇盤】屯門居屋兆山苑兩房　自由市場價400萬

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【職場壓力】懷孕同事放產假 引起同事不滿 ? 係香港連人個仔都有罪 你叫港女點會生 ?
樓價持續調整，不少用家趁機入市。今次祥益地產推介的屋苑為兆山苑，雖然屋苑位於屯門碼頭區，並非市中心，但勝在間隔夠實用。
放盤單位為兆山苑F座高層5室，實用面積546平方呎，兩房間隔，現叫價400萬元（自由市場價）（最後更新日期：8月24日）。從相片可見，單位裝修企理，外望開揚景觀。
|放盤單位
|兆山苑F座高層5室（物業編號：AN241103）
|實用面積
|546平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|400萬元（自由市場價，最後更新日期：8月24日）
|賣點
|企理即住、有匙可睇、間隔四正、高層開揚
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?282165
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢