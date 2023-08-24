【香港出口】港7月出口及進口貿易　市場預估分別各跌8.8%及5.9%

政府統計處今日將發表7月對外商品貿易統計，市場預估香港出口將下跌8.8%、進口下跌5.9%。

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政府統計處在上月發表的6月對外商品貿易統計數字顯示，2023年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌11.4%和12.3%。



繼2023年5月份錄得15.6%的按年跌幅後，2023年6月份商品整體出口貨值為3,374億元，較2022年同月下跌11.4%。同時，繼2023年五月份錄得16.7%的按年跌幅後，2023年6月份商品進口貨值為3,939億元，較2022年同月下跌12.3%。2023年6月份錄得有形貿易逆差566億元，相等於商品進口貨值的14.4%。



2023年上半年的商品整體出口貨值較2022年同期下跌15.5%。同時商品進口貨值下跌13.2%。2023年上半年錄得有形貿易逆差2,316億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

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責任編輯：李智賢

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