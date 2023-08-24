【港元定存】恒生加3個月港元定存息至4.2厘 大行追落後搶吸存款

▲ 近日大行加港元定存息，中小行卻齊減息。

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拆息連續4天全線下跌，1個月拆息更8連跌，報4.23厘，今天（8月24日）有4間銀行調整港元定期存款息，包括大新 （02356） 4連減，累劈全新VIP客3個月年息0.6厘至4.4厘；富邦把3個月享4.5厘年息下架；建行亞洲撤1個月4厘年息，新息率只得3.95厘，卻加半年期年息0.1厘至4.15厘；相反交銀香港微升半年年息0.05厘至4.05厘。

集友延長4個存款計劃特惠息的截止期，當中包括1個月享3厘、3個月4.3厘及6個月4.3厘的存款計劃，起存金額100萬元，上限5000萬元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立；以及銀債退款168天4.3厘，起存額50萬元，上限3000萬元，分行渠道開立。以上4個特惠息的截止期皆順延一周至下周三（30日）截止。

本周定存市况最大看點，是大小行取態各異，「大行谷、細行縮」，恒生於本周二（22日）提高3個月0.1厘至4.2厘，續冠絕大行，下半年至今該行已兩度上調此存期，累升0.8厘；相反創興及大新 （02356） 齊把3個月5厘息下架。業界相信大行主要追落後，畢竟創興的新息率為4.8厘，大新報4.6厘。

市場憧憬新綠債保證息率大幅提高

此外，市傳第2批150億元零售綠色債券快將出台，以目前一年期港元定期存款最高息達4.5厘，遠高於綠債 （04252） 保證年回報的2.5厘，市場憧憬政府或大幅上調包底息兩厘至4.5厘，至少追貼定期存款，冀增吸引力。

何況作為60歲或以上老友記專利的銀債，今年破天荒勁加墊底息1厘至5厘，令第8批長者iBond丁財兩旺，認購人數及金額皆創歷來新高。

業界認為綠債抽得過，且長揸勝短炒，值得長線持有3年，因深信其固定票息長遠可跑贏定期存款，畢竟市料美國加息周期快近尾聲，明年或掉頭減息，按理港息也跟減，定存息難免趨跌。

誠然本港銀行體系總結餘早已跌穿450億元，最優惠利率（P息）又累加0.75厘，本來流動性較緊絀，存息理應創新高；可惜，1年定期存款並未爆破頂息，反而自今年初5厘的中長息早已絕跡。

目前1年定存呈雙冠王，大眾財務及招商永隆齊報4.5厘，大眾財務的門檻為50萬元，招商永隆須500萬元，反觀綠債的進場費僅1萬元。

至於市面較罕有的兩年期，創興年息為0.25厘、招商永隆年息為3厘、渣打香港 （02888） 牽頭虛擬銀行Mox Bank年息為4.2厘、以及TOM集團 （02383） 有份虛銀匯立（WeLab Bank）年息為4.5厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪