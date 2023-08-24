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【共享平台】新世界集團策動捐贈配對平台「Share for Good　1年多來獲21項市場大獎

商業 15:32 2023/08/24

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Share for Good團隊去年聯同主要合作夥伴仁濟醫院，在短短三星期內將打造出創新配對捐贈平台，精準高效把物資送給需要人士。

去年3月出現第五波疫情，新世界集團在疫情最嚴峻之時，秉承「創造共享價值」理念，利用短短3周時間策動全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，與逾120間非牟利機構攜手，精準高效將捐贈物資送予有需要人士。

Share for Good去年聯同主要合作夥伴仁濟醫院、物流夥伴Lalamove及順豐香港，精準高效把物資送給需要人士。未來將繼續與政府部門及各界企業合作，聯乘不同非牟利機構，發揮創新力量，以多元化及具創意的方式解決社會問題，讓更多人士受惠。

【疫後經濟】疫後社企對經濟前景正面　隱憂仍多冀政府更多支援

【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾

Share for Good 在危機回應、社會責任及靈活創新等各方面備受各界肯定和支持，年來更於多個大型頒獎禮中脫穎而出，共囊括21個大獎，包括被認為是營銷界最重要獎項的香港艾菲獎(Effie Awards Hong Kong)中，榮獲最高榮譽大獎。Share for Good 憑著創新思維，並運用科技把社會難題轉化為各界合作的機會，獲得評審團肯定，最終於此重要獎項中囊括了6項大獎，當中包括最高榮譽的Grand Effie大獎。

至於有「香港廣告界奧斯卡」之稱的香港金帆廣告大獎，一直被認為是亞洲最具影響力的廣告獎項之一。從項目徵集到完成評審歷時近半年，在各個來自創意、數字、媒體領域的專業人士評選下，Share for Good奪得了 1金2銀3銅，共6項獎座的優秀成績。除此之外，Share for Good亦於其他重要獎項中取得佳績，年來共奪得21個大獎。

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