【小老闆生意經@iM網欄】港人北上消費成熱話 北上創業或藏商機

上期本欄提到，暑假期間，港人在北上次數持續攀升，推算出7月單月北上消費金額高達近40億元。據了解，7月平均每日就有大約15萬港人北上。而在平日，北上的港人大約近13萬人次。而在每周六，港人北上人次則會升約一倍，達22萬至25萬人次。而在8月過後，港人北上消費的熱度仍未減退。臨近暑假尾聲，未知港人北上消費力度會否再進一步增大，令8月港人北上消費金額再現突破？

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港人持續北上消費，究竟主要花費的會是甚麼？以往港人北上消費，主要是針對餐飲、按摩等領域；近年港人北上消費的領域則更多元化，除了餐飲、按摩、美容外，更會是拍照、健身、洗牙、玩樂消遣等不同的領域。內地地方大，可消費的產品或項目性價比高，不少服務業亦深得港人青睞。而在近年「打卡」熱潮盛行下，不少港人更北上尋找網紅景點、店舖打卡「呃LIKE」，體驗網紅推薦的住宿或餐飲美食等。

港人北上消費已成新趨勢，早前有新聞報導指出，深圳文化廣電旅遊體育局推出《我同勒港》深圳旅遊攻略小冊子，通過手繪的形式，整合各類打卡點、優惠信息，提供全面的遊玩攻略。此小冊子更在5大口岸免費發放，旨在給港人提供當地最實用最便捷的遊玩攻略。這本小冊子更採用繁體字，設計及排版上亦相當吸睛，不少港人收到這本小冊子更大讚內容美觀實用。

然而，深圳各大商場也乘着港人北上消費熱潮推出「港人限定」優惠，例如，福田卓悅中心、福田領展中心城等，推出了憑回鄉證領取「消費券」、「餐飲券」等優惠，旨在吸引更多港人前往消費。另外，更有支付平台聯同深圳商場，推出港人專屬奬賞，包括過商戶優惠券及電子現金券等。回想香港往日亦曾推出不少遊行團、一日景點遊行程及旅遊宣傳單張去吸引內地遊客前來觀光，豈料如今竟然是深圳推出旅遊攻略、優惠去吸引港人前來消費。

自年初中港兩地通關後，留港消費的港人持續減少。縱使每日亦有內地遊客南下消費，惟本地旅遊及購物的吸引力已不如當年。之前香港的經濟是靠內地人來港消費所推動，如今反而是香港人救活了內地的經濟。今時今日，北上尋找商機及就業機會的港人愈來愈多，當中發現，在大灣區城市內不少內地人對香港有很深的情意結，喜歡港式的文化、喜歡香港的電影、喜歡香港的明星、喜歡香港的地道小食等等。因此，不少港人北上後，很快便可融入當地生活中。而在這幾年間，港人北上創業亦不乏不少成功的例子。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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