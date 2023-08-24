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【美團業績前瞻】美團彈5%　收市後公布業績　市場料次季經調整純利倍增至45億人幣

股市 15:23 2023/08/24

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【美團前瞻】美團彈5%　收市後公布業績　市場料次季經調整純利倍增至45億人幣

美團 （03690） 收市後公布業績，綜合彭博預測，美團第2季營收按年升31.9%至672億元（人民幣‧下同），經調整純利增長1.2倍至45億元。美團績前彈5.5%，報137.5元。

交銀國際預計，美團次季總收入670億元，按年增32%，與市場預期一致，預計調整後淨利潤43億元。該行預計核心本地商業及新業務收入分別增36%和20%，調整後運營利潤97億元及虧損52.7億元，利潤或虧損率分別為19%和-31%。

餐飲外賣收入增30%至351.8億元。按2季度每月交易用戶（MTU）淨增約4000萬假設，預計外賣日單量按年增30%至5310萬，平均客單價持平，到店酒旅收入升58%至102.6億元。交銀國際予目標價220元。

料新業務蝕54億

中信証券表示，美團次季線下服務業繼續復甦，公司即時配送業務增長穩健，到店繼續強勁增長、預計盈利水平好於該行此前預期。該行預計公司次季核心本地商業收入504.6億元，按年升37.2%，經調整經營溢利約為102.8億元。

新業務方面，中信証券預料美團社區團購整體策略更加聚焦在競爭相對焦灼的地區，考慮到暑期冷鏈投入加大，預計次季美團優選GMV約443億元，對應日均單量約4200萬單。因此，該行估計經調整經營虧損53.8億元，較首季的虧損50.3億元增多。綜合預計次季經調整經濟溢利為49億元，較上季的44.2億元為高。

根據中信證券研究部數據科技組跟踪數據，該行預計4至6月美團外賣日均訂單量分別為5030萬、5080萬、5750萬單，對應次季外賣訂單總量約48億，按年升30%，即日均約5300萬單。中信證券予美團目標價201元，維持「買入」評級。

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編輯：姚卓然

美團－W（03690） 大行報告 港股 經濟 外賣 美團外賣
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