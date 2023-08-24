  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】慈父送驚喜　買樓作愛女生日禮物　新葵芳花園兩房戶失守「5球」

股樓投資 15:36 2023/08/24

分享：

分享：

新葵芳花園近日錄得一宗500萬元以下成交，為屋苑年內第2宗。中原地產許偉業表示，新葵芳花園A座低層04室，實用面積400平方呎，兩房間隔，內櫳企理，景致開揚，月中開價560萬元，兩天前降價至530萬元，隨即獲買家大膽還價至485萬元。而原業主為長綫投資者，見買家誠意十足，亦心感樓市會下行，故決定止賺離場，最終讓步減至495萬元沽出，實用呎價約12,375元，累減12%。 

許偉業指，買家於一星期前原出價490萬元洽購同區葵芳閣，但遭業主婉拒，單位日前終以498萬元賣出。買家隨後看中上述新葵芳花園單位，幾經議價後，成功購得單位，適逢是女兒生日，决定將單位送予愛女，給予驚喜。

資料顯示，原業主於2009年12月以189萬元購入單位，持貨14年，現帳面獲利306萬元，物業期內升值1.6倍。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

點擊圖片放大
+14
+13

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

葵芳 新葵芳花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

雲數據分析公司Snowflake次季收入增逾3成 料第三季收入處相若水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【網購揭秘】美版拼多多 TEMU奇招搶攻美國市場
【網購揭秘】美版拼多多 TEMU奇招搶攻美國市場
【下半年展望】滙豐投資管理：料美衰退帶來減息空間 中國GDP增長可超5%
【下半年展望】滙豐投資管理：料美衰退帶來減息空間 中國GDP增長可超5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款