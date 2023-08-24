【有相睇】慈父送驚喜　買樓作愛女生日禮物　新葵芳花園兩房戶失守「5球」

新葵芳花園近日錄得一宗500萬元以下成交，為屋苑年內第2宗。中原地產許偉業表示，新葵芳花園A座低層04室，實用面積400平方呎，兩房間隔，內櫳企理，景致開揚，月中開價560萬元，兩天前降價至530萬元，隨即獲買家大膽還價至485萬元。而原業主為長綫投資者，見買家誠意十足，亦心感樓市會下行，故決定止賺離場，最終讓步減至495萬元沽出，實用呎價約12,375元，累減12%。

許偉業指，買家於一星期前原出價490萬元洽購同區葵芳閣，但遭業主婉拒，單位日前終以498萬元賣出。買家隨後看中上述新葵芳花園單位，幾經議價後，成功購得單位，適逢是女兒生日，决定將單位送予愛女，給予驚喜。

資料顯示，原業主於2009年12月以189萬元購入單位，持貨14年，現帳面獲利306萬元，物業期內升值1.6倍。

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