【業績｜AIA】友邦：第2季訪港內地客新造業務價值按季增6成　新客比例亦增　料內地客南下投保趨勢持續

友邦保險 （01299） 區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，友邦保險港澳上半年為集團新業務價值帶來最大貢獻，主要受惠於中國內地訪港客需求增加，以及本地客戶有雙位數字的新業務價值增長。他指第2季，客戶對保障產品需求上升，季內有接近40%新保單是來自危疾產品。

陳榮聲指，第2季，訪港內地客戶新造業務價值按季增長64%，季內訪港內地客當中有79%對友邦港澳而言是新客，比對首季相關比例為59%有所提升，可見新客佔比在第2季提升不少，故相信內地客戶來港澳買保險的趨勢會持續。而第2季，訪港澳的內地客戶平均保費約為2萬美元，按季持平，但對比疫前是接近1倍升幅。

對於內地業務和香港業務上半年新業務價值利潤率按年下跌逾10個百分點，集團首席執行官兼總裁李源祥表示，該利潤率的計算方法本身是有折扣因素，折扣後上半年內地和香港的相關利潤率仍有50%以上，仍是較健康而吸引的盈利。

陳榮聲補充，上半年中國內地新業務價值率按年跌，最大原因是銀保渠道有大增長，期內友邦和東亞銀行 （00023） 、郵儲行 （01658） 的合作良好，上半年友邦中國的銀保渠道的新業務價值按年增長近3倍，因為銀保渠道的銷售以儲蓄保險為主，故該方面利潤率會拉低整體中國內地業務利潤率。不過，他亦提到，友邦中國內地營銷員渠道利潤率仍高近60%。

陳榮聲又指，港澳業務方面，由於產品需求尤其是第1季開關時明顯，內地訪客增速巨，而內地客來港買長期儲蓄保險需求大，故拉高了長期儲蓄產品佔比，惟第2季，即使是內地客來港買保險，購買危疾保險的佔比，在整體保單中增加5個百分點，至接近4成。新業務價值利潤率會隨着客戶對於保障、長期儲蓄產品需求而變化。

陳榮聲補充，另一種新業務價值利潤率的計算，是將新業務利潤的現時價值除以保費的現時價值，計算出來內地和港澳今年上半年的利潤率為10%，和去年同期相若，亦屬健康水平。

內地監管部門近月要求保險公司停售3.5%利率的增額終身壽產品，陳榮聲表示，友邦中國並無在營業員渠道銷售該類產品，故該內地法規改變對友邦業務影響輕微。

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記者：胡學能