【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？　明稍後離岸及高地將吹颶風（不斷更新）

▲ 【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍 港股本周有無5日市?

1號戒備信號，現正生效，幸好在期指結算後才打風，否則股市再起風雲，不過，打風將隨時影響周五股市。天文台表示，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，風勢會逐漸增強。天文台會在今日下午3至5時之間改發3號強風信號。蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強，天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台最新更新的九天天氣預測，香港明日有狂風驟雨及雷暴，初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風10級，即暴風程度，離岸及高地達12級，即颶風程度。而9月2日天氣預測，東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

在上午6時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約460公里，即在北緯20.9度，東經118.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

==8月30日消息==

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周三（30日）表示，超強颱風蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台於周三的下午5時40分發出一號戒備信號，料將在周四（31日）中午前維持。

天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在周三晚至周四早上仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在周四中午前維持。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台周四稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。受廣闊低壓槽影響，下週初華南沿岸仍有驟雨。此外，海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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