【打風消息︱蘇拉】天文台：一號戒備信號今日大部分時間維持　海葵進入本港600公里（不斷更新）

颱風蘇拉遠去後，另一熱帶氣旋海葵迫近。一號戒備信號現正生效。天文台指，按照現時預測路徑，海葵會在今日橫過台灣海峽，並與香港維持超過400公里距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料海葵會在明日（9月5日）於廣東東部至福建南部沿岸登陸，隨後較大可能移入廣東東部內陸並逐漸減弱，但路徑存在變數。是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎海葵的強度變化及與珠江口的距離。

早前颱風蘇拉對香港經濟活動影響：

港股休市 ：由於8號風球早於周四（8月31日）夜期收市前發出，恒指夜期於凌晨2時54分提早收市。港股星期五（9月1日）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。所有證券結算及交收服務、滬深股通同樣暫停。

：由於8號風球早於周四（8月31日）夜期收市前發出，恒指夜期於凌晨2時54分提早收市。港股星期五（9月1日）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。所有證券結算及交收服務、滬深股通同樣暫停。 恒指季檢推遲生效 ：恒指公司表示季檢調整將推遲至9月4日收市後實施

：恒指公司表示季檢調整將推遲至9月4日收市後實施 中小學停課 ：政務司司長陳國基表示，全港中小學、特殊學校及幼稚園9月1日停課一天。

：政務司司長陳國基表示，全港中小學、特殊學校及幼稚園9月1日停課一天。 航班取消 ：國泰9月1日下午2時至9月2日上午10時期間所有進出香港的國泰航空航班均已取消，詳見相關安排；香港航空、大灣區航空有同類安排

：國泰9月1日下午2時至9月2日上午10時期間所有進出香港的國泰航空航班均已取消，詳見相關安排；香港航空、大灣區航空有同類安排 陸路交通預告停駛或有限度服務 ：港鐵9號風球有限度服務、港鐵巴士暫停

：港鐵9號風球有限度服務、港鐵巴士暫停 外賣平台暫停服務：外賣平台Foodpanda、戶戶送停止服務 連銷超市百佳、惠康大部分正常營業，暫停分店名單

天文台對颱風海葵最新更新：

【08：45】海葵集結在香港以東約600公里，即在北緯23.2度，東經119.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過台灣海峽。

【12：20】海葵進入本港800公里範圍

天文台對颱風蘇拉的最新更新：

【10：20】外圍雨帶影響珠江口一帶

蘇拉繼續遠離本港，但其外圍雨帶仍影響珠江口一帶，本港多處仍受烈風影響，高地間中吹暴風。市民切勿鬆懈防風措施。8號烈風或暴風信號會在下午四時前維持。

【07：00】蘇拉減弱為颱風

強颱風蘇拉已減弱為颱風。在上午7時，蘇拉集結在香港之西南偏西約140公里，即在北緯21.7度，東經113.0度附近，預料向西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。

【04：05】平均風速每小時63公里或以上

八號東南烈風或暴風信號，在上午3時40分發出。表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。在上午4時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南偏西約100公里，即在北緯21.9度，東經113.3度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時115、85及74公里，最高陣風分別超過每小時139、92及89公里。

【02：00】蘇拉正逐漸遠離本港，3時至6時改發8號東南烈風或暴風信號。

本港平均風速每小時118公里或以上，在上午2時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南約70公里，即在北緯21.9度，東經113.6度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過珠江口一帶，移向廣東西部沿岸海域。

【22：45】蘇拉最接近香港

在下午11時，超強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南偏南約30公里，蘇拉現時最接近本港。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時159、141及140公里，最高陣風分別超過每小時179、175及180公里。

【21：45】吐露港的水位現時升至3米

天文台預計，新界東的吐露港在午夜前最高水位為海圖基準面以上5至6米，比正常潮位增加約3至4米，最高水位可能達該區有儀器記錄以來的歷史紀錄。沿岸低窪地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等會出現嚴重水浸。維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。大澳水位於明早 （9月2日）約九時左右亦會升至海圖基準面以上約3米多。

【20：15】十號颶風信號生效

蘇拉會在未來數小時於香港天文台以南約40公里左右掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風。

晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（9月2日）早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

【18：30】評估是否需要發出十號颶風信號 提升對新界東水浸警告

天文台指，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。

【18：20】天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號

【16：45】將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風

下午5時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約110公里。

維持預計下午六時至八時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號，並指香港今晚將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。

【15：45】下午6時至8時掛9號風球

蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港離岸及高地吹烈風，部分高地達暴風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會考慮在下午六時至八時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

【14：45】最快下午6時更高風球，警告新界東、鯉魚門、大澳高危

蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會進一步轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（9月2日）早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

【12：45】

預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約160公里，即在北緯21.9度，東經115.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

【09：45】

預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約210公里，即在北緯21.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

【04：05】

預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。在上午4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約270公里，即在北緯21.6度，東經116.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

【03：05】

8號西北烈風或暴風信號，在上午2時40分發出。預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。

在上午3時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約280公里，即在北緯21.6度，東經116.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

【00：05】

在午夜12時，蘇拉集結在香港之東南偏東約310公里，即在北緯21.5度，東經117度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

==8月31日消息==

【19：12】

天文台指按照現時預測，蘇拉最近香港的時間為9月1日晚至9月2日初時，海上高度將在9月1日午夜上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮可能與2018年山竹襲港情況相若。天文台預料，本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受累打風，海陸空交通勢將受到影響。國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班，國泰周四早上已公布豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費。

同時，港鐵指，今日至9月4日部分高鐵班次會有所調動或取消，乘客可30天內退票。

【17：20】

天文台表示，蘇拉可令離岸及高地可能去到颶風的程度，屆時有機會發出10球風球，預計8號風球在周六維持一段時間，並於同日會逐步遠離本港。

【17：15】

陳國基表示，蘇拉有機會是好強的颱風，故港府所有工作都會預先做，希望大家可以盡早準備。至颱風後的復工安排，若做成極端的情況，令市民無法上班，會適時公布「市民唔使返工住」，但不希望有這情況出現。

另外，港府表示，緊急警示系統屬未能夠預知但可能會危害廣泛人命而作出的公告，認為是次無需要採用緊急警示系統。

陳國基又指， 汲收了山竹的經驗，重申所有工作預先做，人手及各方面均加強了，希望不會重現山竹當時的情況。

【17：00】

運輸署指，在8號風球前會啟動緊急事故交通協調中心，並以「香港出行易」向市民發放交通消息。她又指，當知道8號風球除下，要求港鐵及專營巴士公司在路面情況許可下，盡快恢復服務。

【16：41】

天文台表示，蘇拉橫流較細，將向西北移動，並自西向東移向廣東沿岸，料最近香港的時間為9月1日晚至9月2日初時，屆時料處於超強颱風至強颱風的級別。天文台指，海上高度將在9月1日午夜上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮可能與2018年山竹襲港情況相若。並估計蘇拉以南掠過機會較大。

【16：33】

陳國基表示，明日凌晨兩時至五時會改掛八號風波， 並維持一段時間。故提早宣布全港中小學、特殊學校及幼稚園明日停課一天。

民政事務總署今晚會開放多個臨時庇護中心。相關部門已準備風後善後工作，並檢視各主要幹道、道路清單，以確保風後最快速度清理道路上的阻塞物。

醫院管理局會預備人手，急症室運作正常，留宿醫生會較平常多20%。

【15：50】

天文台表示，會在明日（1日）改發八號烈風或暴風信號。在下午4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約380公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

【15：40】

三號強風信號在下午3時40分發出。 預料本港平均風速每小時41至62公里。

【14：15】

隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢有所增強。天文台會在今日下午3時40分改發三號強風信號。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台最新更新的九天天氣預測，香港明日有狂風驟雨及雷暴，初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風10級，即暴風程度，離岸及高地達12級，即颶風程度。而9月2日天氣預測，東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

在上午6時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約460公里，即在北緯20.9度，東經118.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

==8月30日消息==

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周三（30日）表示，超強颱風蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台於周三的下午5時40分發出一號戒備信號，料將在周四（31日）中午前維持。

天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在周三晚至周四早上仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在周四中午前維持。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台周四稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。受廣闊低壓槽影響，下週初華南沿岸仍有驟雨。此外，海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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