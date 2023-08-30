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【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）

Hot Talk 17:55 2023/08/30

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【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍　港股本周有無5日市?

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周三（30日）表示，超強颱風蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台於周三的下午5時40分發出一號戒備信號，料將在周四（31日）中午前維持。

天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在周三晚至周四早上仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在周四中午前維持。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台周四稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。受廣闊低壓槽影響，下週初華南沿岸仍有驟雨。此外，海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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