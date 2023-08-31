  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息︱蘇拉】天文台改發三號波、料明日掛8球風球　消息指周五全港停課　港股會否受影響？（不斷更新）

Hot Talk 15:54 2023/08/31

分享：

分享：

【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍　港股本周有無5日市?

超強颱風蘇拉逼近，三號戒備信號，現正生效，幸好在期指結算後才打風，否則股市再起風雲，不過，打風將影響周五（9月1日）股市。天文台在下午3時40分發出三號強風信號，並指按照現時預測，蘇拉明日稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號。天文台預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

另外，消息指，因應超強颱風蘇拉逼近，全港學校包括中小學及幼稚園明天（1日）將停課。政務司司長陳國基將聯同相關部門代表，於今日下午4時30分舉行聯合記者會，交代政府應對颱風的工作。

受累打風，海陸空交通勢將受到影響。國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班，國泰周四早上已公布豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費

同時，港鐵指，今日至9月4日部分高鐵班次會有所調動或取消，乘客可30天內退票

【15：50】

天文台表示，會在明日（1日）改發八號烈風或暴風信號。在下午4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約380公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

【15：40】

三號強風信號在下午3時40分發出。 預料本港平均風速每小時41至62公里。

【14：15】

隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢有所增強。天文台會在今日下午3時40分改發三號強風信號。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台最新更新的九天天氣預測，香港明日有狂風驟雨及雷暴，初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風10級，即暴風程度，離岸及高地達12級，即颶風程度。而9月2日天氣預測，東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

在上午6時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約460公里，即在北緯20.9度，東經118.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

==8月30日消息==

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周三（30日）表示，超強颱風蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台於周三的下午5時40分發出一號戒備信號，料將在周四（31日）中午前維持。

天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在周三晚至周四早上仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在周四中午前維持。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台周四稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。受廣闊低壓槽影響，下週初華南沿岸仍有驟雨。此外，海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

相關文章：【打風改機票】國泰航空：豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費　需9月2日前更改

相關文章：【8號風球】券商：港交所8號風球黑雨開市無問題　只擔心一個關鍵位未能配合

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】剛收購阿布泰進軍香港　Big C突推遲IPO　老闆何方神聖？

開啟hket App，閱讀全文
港股 颱風 天氣 天文台
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團跌4%、蒙牛績後升半成　馬可數字科技復牌曾插9成　恒指午後跌百點（不斷更新）

下一篇文章

【打風改機票】國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班　國泰：豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息︱蘇拉】天文台改發三號波、料明日掛8球風球　消息指周五全港停課　港股會否受影響？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台改發三號波、料明日掛8球風球　消息指周五全港停課　港股會否受影響？（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【港股市況】美團跌4%、蒙牛績後升半成　馬可數字科技復牌曾插9成　恒指午後跌百點（不斷更新）
【港股市況】美團跌4%、蒙牛績後升半成　馬可數字科技復牌曾插9成　恒指午後跌百點（不斷更新）
【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【美股期貨】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升70點（不斷更新）
【美股期貨】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升70點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款