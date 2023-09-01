【打風消息︱蘇拉】天文台掛8號波　考慮下午6時至10時間發出9號或10號風球　港股全日停市　中小學及幼稚園停課（不斷更新）

▲ 【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍 港股本周有無5日市?

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超強颱風蘇拉正面襲港，天文台在凌晨2時40分改發8號西北烈風或暴風信號 ；天文台說，雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港部分高地風力已達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（9月2日）早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

由於8號風球早於夜期收市前發出，夜期於2時54分提早收市。

政務司司長陳國基表示，提早宣布全港中小學、特殊學校及幼稚園明日停課一天。

中央氣象台發佈最高級別颱風紅色預警，預測蘇拉今天下午至夜間在廣東惠來至香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面，向西南偏西方向移動，登陸時強度為強颱風或超強颱風級別。

【12：45】

預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約160公里，即在北緯21.9度，東經115.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

【09：45】

預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約210公里，即在北緯21.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

【04：05】

預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。在上午4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約270公里，即在北緯21.6度，東經116.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

【03：05】

8號西北烈風或暴風信號，在上午2時40分發出。預料本港吹西北風，平均風速每小時63公里或以上。

在上午3時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約280公里，即在北緯21.6度，東經116.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

【00：05】

在午夜12時，蘇拉集結在香港之東南偏東約310公里，即在北緯21.5度，東經117度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

==8月31日消息==

【19：12】

天文台指按照現時預測，蘇拉最近香港的時間為9月1日晚至9月2日初時，海上高度將在9月1日午夜上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮可能與2018年山竹襲港情況相若。天文台預料，本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受累打風，海陸空交通勢將受到影響。國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班，國泰周四早上已公布豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費。

同時，港鐵指，今日至9月4日部分高鐵班次會有所調動或取消，乘客可30天內退票。

【17：20】

天文台表示，蘇拉可令離岸及高地可能去到颶風的程度，屆時有機會發出10球風球，預計8號風球在周六維持一段時間，並於同日會逐步遠離本港。

【17：15】

陳國基表示，蘇拉有機會是好強的颱風，故港府所有工作都會預先做，希望大家可以盡早準備。至颱風後的復工安排，若做成極端的情況，令市民無法上班，會適時公布「市民唔使返工住」，但不希望有這情況出現。

另外，港府表示，緊急警示系統屬未能夠預知但可能會危害廣泛人命而作出的公告，認為是次無需要採用緊急警示系統。

陳國基又指， 汲收了山竹的經驗，重申所有工作預先做，人手及各方面均加強了，希望不會重現山竹當時的情況。

【17：00】

運輸署指，在8號風球前會啟動緊急事故交通協調中心，並以「香港出行易」向市民發放交通消息。她又指，當知道8號風球除下，要求港鐵及專營巴士公司在路面情況許可下，盡快恢復服務。

【16：41】

天文台表示，蘇拉橫流較細，將向西北移動，並自西向東移向廣東沿岸，料最近香港的時間為9月1日晚至9月2日初時，屆時料處於超強颱風至強颱風的級別。天文台指，海上高度將在9月1日午夜上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮可能與2018年山竹襲港情況相若。並估計蘇拉以南掠過機會較大。

【16：33】

陳國基表示，明日凌晨兩時至五時會改掛八號風波， 並維持一段時間。故提早宣布全港中小學、特殊學校及幼稚園明日停課一天。

民政事務總署今晚會開放多個臨時庇護中心。相關部門已準備風後善後工作，並檢視各主要幹道、道路清單，以確保風後最快速度清理道路上的阻塞物。

醫院管理局會預備人手，急症室運作正常，留宿醫生會較平常多20%。

【15：50】

天文台表示，會在明日（1日）改發八號烈風或暴風信號。在下午4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約380公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

【15：40】

三號強風信號在下午3時40分發出。 預料本港平均風速每小時41至62公里。

【14：15】

隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢有所增強。天文台會在今日下午3時40分改發三號強風信號。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台最新更新的九天天氣預測，香港明日有狂風驟雨及雷暴，初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風10級，即暴風程度，離岸及高地達12級，即颶風程度。而9月2日天氣預測，東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

在上午6時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約460公里，即在北緯20.9度，東經118.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

==8月30日消息==

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周三（30日）表示，超強颱風蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台於周三的下午5時40分發出一號戒備信號，料將在周四（31日）中午前維持。

天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在周三晚至周四早上仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在周四中午前維持。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台周四稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。受廣闊低壓槽影響，下週初華南沿岸仍有驟雨。此外，海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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