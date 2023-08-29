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【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？

Hot Talk 12:15 2023/08/29

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【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍　港股本周有無5日市?

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周二（29日）表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。市民請留意最新的天氣預測。

在正午十二時，強颱風蘇拉集結在高雄之東南約530公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。 同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1250公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

熱帶氣旋路徑 - 強颱風蘇拉

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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