  • 28°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？

Hot Talk 09:17 2023/08/30

分享：

分享：

【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍　港股本周有無5日市?

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周三（30日）表示，熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

在上午八時，超強颱風蘇拉集結在高雄之東南偏南約290公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。 同時，強烈熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1120公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向琉球群島一帶。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

相關文章：【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億　創2021年來最高　原來和昨日打風有關？

相關文章：【8號風球】券商：港交所8號風球黑雨開市無問題　只擔心一個關鍵位未能配合

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】官媒重提「房住不炒」　今年多少場中央關鍵會議有提？

開啟hket App，閱讀全文
港股 颱風 天氣 天文台
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款