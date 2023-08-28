【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍　能否如期開學？港股本周有無5日市？

▲ 【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍 港股本周有無5日市?

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在星期三（8月30日）稍後進入本港800公里範圍內。天文台指，由於位於蘇拉以東的熱帶氣旋海葵有機會進一步發展，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉隨後的移動路徑存在較大變數。天文台會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨

根據天文台最大預測，蘇拉的移動路徑較之前偏西，預期於9月2日在本港以東350公里東登，較原先預測靠近香港約200公里。天文台預料，蘇拉的外圍下沉氣流會在本周中後期為華南帶來酷熱的天氣，日夜溫差較大，而受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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