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【打風消息】天文台：強颱風蘇拉未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽　能否如期開學？港股本周有無5日市？

Hot Talk 11:27 2023/08/29

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【打風消息】天文台：熱帶氣旋蘇拉周三進入本港800公里範圍　港股本周有無5日市?

正當學生們正準備9月1日開學日之際，天文台周二（29日）表示，在上午十時，強颱風蘇拉集結在高雄之東南約540公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1290公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

天文台稱，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。

蘇拉的外圍下沉氣流會在本周中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

熱帶氣旋路徑 - 強颱風蘇拉

按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在星期三（8月30日）稍後進入本港800公里範圍內。天文台指，由於位於蘇拉以東的熱帶氣旋海葵有機會進一步發展，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉隨後的移動路徑存在較大變數。天文台會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

A股減印花稅，香港亦研增強流動性，港股投資情緒有初步改善之勢，本周5日市存在不確定性。

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