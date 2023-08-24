南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡

東京電力公司周四（24日）正式開始，把日本福島第一核電站的經處理核廢水排放入海。鄰國南韓民眾憂慮安全問題，早前已減少消費海產，當地漁業抱怨生意慘淡。

【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放 【下一頁】

黃花魚乾（Gulbi）一向是南韓全羅南道靈光郡的特產，當地每逢中秋節前後都會推出海產禮盒應市。

但即使是在日本將核廢水排海之前，黃花魚乾的銷量就已大幅下跌。南韓媒體引述當地漁業人士指，人們已不再購買黃花魚乾。

首爾冠岳區一家生魚餐廳也十分憂慮生意，指在核廢水排放入海前，銷售額已下跌3成。

日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版） 【下一頁】

位於慶尚北道浦項市的竹島市場從前一直熙來攘往，現在卻變得十分冷清。民眾在日本宣布將核廢水排海後減少購買海鮮，竹島市場的銷售額跌至不足去年的一半。

市場內有商販十分憂慮生計，認為政府補償雖可暫時緩解經營壓力，但他更憂慮核廢水對後代的影響。

有漁民也透露餐廳需求減少，商販也不敢買魚，形成惡性循環。

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責任編輯：鄭錦玲