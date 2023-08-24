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【內房危機】國壽：遠洋持股為財務性投資、無回應會否減持　內房股債敞口比例均低於0.4%

股市 14:33 2023/08/24

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【內房危機】國壽：遠洋持股為財務性投資、無回應會否減持　內房股債敞口比例低於0.4%

內房企陸續爆雷，持有遠洋 （03377） 近3成股份的中國人壽 （02628） 總裁趙國棟指，國壽於遠洋的持股屬財務性投資，會督促遠洋竭盡所能平穩經營和化解風險，又認同遠洋「保交樓、保民生、保穩定」工作，惟沒有回應會否減持遠洋。

國壽下半年保費增速將有所回調

國壽副總裁劉暉表示，集團在房企全口徑持有的敞口有限，當中涉及房企股票敞口佔總資產不到0.4%，內房債券敞口比例低於0.2%。另持有不動產資產的敞口，包括投資型與自用型不動產，佔比低於3%，均為成熟的商業地產。劉暉重申，集團在資產配置上堅持審慎管理原則，相關投資標的須符合內部信用準則，即評級不低於BBB-。

展望下半年保費增長情況，國壽董事長白濤指，按過去10年數據，上半年保費平均增速是下半年的1.7倍，加上今年上半年保費需求的釋放相對充分，意味下半年增速將有所回調，惟全年情況將優於去年，維持預期保險行業增長空間巨大。

京津冀水災壽險理賠佔比非常低

近期A股表現低迷，上證指數再度重現「3000點保衛戰」，劉暉稱，現時A股市場估值低於歷史平均水平，但隨內地穩經濟政策落地，料經濟將穩步復甦，認為股市機會大於風險。 

問及京津冀水災的理賠情況，副總裁楊紅表示，相關壽險理賠比例非常低，對整體經營管理並無造成影響，強調會盡快進行賠付。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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記者：伍鍵文

港股 中國人壽（02628） 中國市場 保險公司 內地物業 遠洋集團 債券 水災 A股 遠洋集團（03377）
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