【機迷熱話】高通瞄準遊戲掌機市場　推出Snapdragon G系列芯片

▲ 高通宣布，Snapdragon G系列芯片正式登場。

在Sony宣布推出PlayStation 5（PS5）專用遊戲掌機「PlayStation Portal」之際，高通也在德國科隆遊戲展宣布，Snapdragon G系列芯片正式登場。而是次G系列芯片是為手持遊戲裝置而設，並分為三大階級，分別為：Snapdragon G1、G2和G3。

【機迷熱話】PlayStation串流掌機亮相 需配合PS5遊玩 售約$1,568

【機迷熱話】復刻版經典遊戲機Atari 2600 11月正式上市 隨機附送10合1遊戲卡帶

高通表示，G系列芯片專為因應專用遊戲裝置對於獨特效能和功能的需求而打造，產品分為三個層級，分別為：Snapdragon G1、G2和G3，將會因應日益多元化的遊戲內容、功能和成本而擴展，支援更多種類的手持遊戲裝置和外形尺寸。

其中Snapdragon G1專為驅動無論在裝置上或雲端進行遊戲串流的無風扇手持遊戲裝置所打造；G2則是為全功能行動和雲端遊戲而打造；至於Snapdragon G3則是旗艦級產品，也是先前Razer Edge 5G搭載的Snapdragon G3x Gen 1芯片的後繼產品，帶來多代效能提升以及高階遊戲功能，包括加速光線追蹤、遊戲超解析度、連接XR眼鏡等。

高通透露，為了協助更多高階專用遊戲裝置快速上市，該企已推出Snapdragon G3x Gen 2手持遊戲裝置的參考設計，並正向特定OEM與ODM廠商送上樣板。另外，目前台灣英業達、亞諾（AyaNeo）、華勤技術和創通聯達（Thundercomm）等企，均正與其旗下高通技術公司合作開發搭載Snapdragon G系列平台的手持遊戲裝置。

【限時優惠】PS5減價 $3,990即可入手光碟版主機

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。