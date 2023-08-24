【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）日前受訪透露，將在下周四（31日）訪問福島縣，並計劃享用當地的漁獲，實際行動支持日本政府排放核廢水入大海的決定。

日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版） 【下一頁】

伊曼紐爾周四（24日）接受共同社訪問時表示，福島行將與當地漁民﹑官員及居民會面，希望以行動支持日方的福島核廢水排放入海決定，同時希望讓外界對日方的排放程序增加信心。

伊曼紐爾透露當日將前往海邊城市相馬，在市長陪同下在一間餐廳內享用在當地海域捕撈的漁獲，以及參觀海鮮市場。他強調日本排放核廢水的過程完全透明，而且有科學基礎，並獲國際認證。

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面對中方指責日本排放核廢水的行為不負責任，伊曼紐爾指日方按照一個國際性負責任國家準則處理福島核事故，希望日本政府未來持續與國際原子能組織合作，密切監察排放的影響。

同時，伊曼紐爾指中國核電站排放的污水中，放射性物質氚（tritium）的含量遠超福島核廢水，希望中方能夠在此領域上仿效日本。

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責任編輯：吳漢培