【網絡安全】黑客攻擊手法再升級　藉ChatGPT等AI聊天工具於通訊軟件作詐騙

自OpenAI宣布推出ChatGPT以來，不法份子就積極借用相關技術，以嶄新手法行騙。網絡安全廠商Sophos近日就公布最新研究報告，揭示CryptoRom詐騙程式正採用不同的詐騙手法，例如將一個類似ChatGPT的AI聊天工具加入工具集，繼而告訴受害人有關其加密貨幣帳戶遭黑客入侵，並要求他們付款解決問題。

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Sophos提及，團隊日前發現騙徒利用ChatGPT等AI聊天工具內的語言交換應用程式Tandem鎖定受害者，並將對話轉移至WhatsApp。Sophos首席威脅研究員Sean Gallagher解釋，透過ChatGPT，不法分子將可同時與不同目標對話，以高效且具像真度的內容，令受害人更易誤墮騙局。

不過，部分受害者因收到由AI的大型語言模型（LLM）所撰寫的長篇訊息後，便開始對騙徒的身份及訊息真偽存疑。Gallagher認為，由於不法分子往往需與目標持續對話以換取信任，但相關對話內容大多由身處亞洲地區的「打字員」撰寫，所以對話或因言語不通而露出端倪。

此外，為了謀取更大利潤，團隊發現黑客詐騙手法再升級。在過往案例中，不法分子會先指示受害者支付20%的稅款，方能兌現他們從交易所獲的「利潤」。然而，最近一名受害人士透露，當他支付了「稅款」後，該程式卻表示資金已被盗取，並要求受害人支付額外20%的金額才可收到該資金。

經進一步調查後，團隊於Google Play和Apple Store共發現7個虛假的加密貨幣投資應用程式，而相關應用程式則以不實的程式說明誘騙受害人（如BerryX則聲稱程式用於閱讀）。然而，當用戶打開應用程式後，便會出現虛假的加密貨幣交易界面。騙徒手法一直變本加厲，現時他們會告訴受害者其帳戶被盗用，以勒索更多金錢。Gallagher估計，騙徒有機會研究新的雙重勒索手法。

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責任編輯：曾曉汶

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