雲數據分析公司Snowflake次季收入增逾3成 料第三季收入處相若水平

在企業擁抱生成式人工智能（AI），對數據管理和存儲的需求日益增長的推動下，雲數據分析公司Snowflake（SNOW）的第二季財報超出預期。

在截至7月31日的季度，該公司的收入增加約36%，達到6.74億元（美元‧下同），超過了6.62億元的平均預期；調整後每股利潤為22美仙，遠遠超過分析師平均預期的10美仙。

Snowflake行政總裁Frank Slootman強調了Snowflake在支持AI和機器學習方面的戰略地位，並斷言強大的數據戰略是任何AI戰略不可或缺的一部分。

Snowflake預計第三季的產品收入將在6.7億至6.75億元之間，這將繼續證明其有能力滿足對高級數據分析解決方案的迅猛需求，並使自己處於AI推動的技術領域的最前端。

該公司今年6月宣布與芯片製造商Nvidia的成功合作進一步彰顯了其對這一使命的承諾。這項合作使包括金融、醫療保健和零售業在內的各行各業都能利用其專有數據構建AI模型。

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