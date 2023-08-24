Nvidia次季業績超預期 同時宣布250億美元回購

受人工智能（AI）驅動芯片需求旺盛的推動，Nvidia公布的第二季業績超預期。

公司第二季調整後每股盈利為2.7元（美元‧下同），超過預期的2.09美元；收入達135.1億元，超過預期的112.2億元；純利則從去年同期的6.56億元大幅增至61.9億元。

該公司預計第三季收入約為160億美元，表明比去年同期增長170%，高於市場預期。

Nvidia的GPU，尤其是A100和H100AI芯片，在ChatGPT等生成式AI應用中發揮著舉足輕重的作用。在AI芯片需求的推動下，數據中心業務的收入達到103.2億美元，按年增長171%，為公司的強勁業績做出了貢獻；遊戲部門收入按年增長22%，達到24.9億美元。由於數據中心銷售額的增長，Nvidia的調整後毛利率也上升至71.2%。

盡管擬議中的出口限制，該公司認為其全球產品需求不會立即受到影響。繼本季度回購32.8億元後，公司又宣布回購250億元股票。

Nvidia行政總裁黃仁勳預計，AI熱潮將持續到下一年，並在Nvidia股價暴漲的同時大舉回購股票，以支持這一樂觀預期。

公司表示，計劃在明年提高硬體產量，「我們在今年和明年都有很好的可預見性，我們已在與領先的（雲計算公司）和數據中心建設者一起規劃下一代基礎設施。」

黃仁勳斷言，Nvidia的主導地位是建立在AI系統向Nvidia功能強大的芯片的轉變，以及AI生成的內容在各行各業的日益融合之上的。

黃仁勳的大幅股票回購以及公司對持續需求的預測，都彰顯了Nvidia對其AI發展軌跡的信心。

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