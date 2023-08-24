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日本店舖豎全英文告示 「溫提」外國旅客注意禮貌

環球社會熱點 14:00 2023/08/24

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社交平台近日流傳一張照片，顯示日本一間店舖門外豎立偌大的全英文告示，「溫馨提醒」外國旅客入店需要保持有禮，並列出不少店員曾遭受的粗魯待遇。

日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版） 【下一頁】

Facebook的著名外國旅客日本交流專頁Japan Moments上，有人分享一張東京店舖在門口當眼位置豎立的全英文告示照片，當中控訴外國旅客的諸多「失禮」行為。

告示寫明內容針對外國旅客，直言店方嚴重受外國旅客的不禮貌行為影響。行為包括把貨品擺放錯誤其他貨架或方向﹑購買前打開包裝﹑攜帶飲品或食物進入店內及店內或走道亂拋垃圾等。

【日本核廢水】確認周四排海 岸田重申負責任應對 （第三版） 【下一頁】

店方亦同時表明，多數店員不諳英語，希望旅客可以預先準備想要貨品的照片，或是嘗試用日文與店員溝通。店舖強調，任何退還商品不得有任何損壞。

不少網民留言支持店舖，並批評部分旅客的行為十分「不文明」。有人指不少外國旅客並不尊重日本文化或生活模式，有人希望其他店舖亦有類似行動保護店員。有網民直言，店方要求的不過是普通禮貌，但可惜並非多數外國旅客能做到。

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責任編輯：吳漢培

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