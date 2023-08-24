印度擬10月起禁食糖出口 當地糖價飆至近兩年高位

路透社引述消息人士指，印度降雨量不足導致甘蔗產量下跌，政府有意10月起禁止食糖出口。據悉，印度近月通脹加劇，當地食糖價格本周升至近兩年來高位。

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西部馬哈拉施特拉邦和南部卡納塔克邦甘蔗種植區產量，佔印度全國食糖總產量超過一半。但氣象部門指，兩地今年至今的雨季降雨量較平均水平低一半。

2023年至2024年度的食糖產量或跌3.3%至3,170萬噸，之後一年的播種面積也受影響。印度預計將在10月起的下一季禁止糖廠出口食糖，為過去7年來首次。

路透社引述政府消息人士指，政府首要任務是滿足本地食糖需求，並利用剩餘的甘蔗生產乙醇，於新一季將沒有足夠的糖用於分配出口配額。

印度在截至9月30日的一季內，僅允許糖廠出口610萬噸糖，較上一季的1,110萬噸低近一半。

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當地食糖價格本周升至近兩年來高位，促使政府容許糖廠本月額外銷售20萬噸糖。據悉，政府憂慮食品通脹問題，近期糖價飆升也消除了出口的可能性。

印度7月零售通脹率升至7.44%，創過去15個月高位。食品通脹率也升至11.5%，創過去超過3年來高位。

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責任編輯：鄭錦玲