▲ 【業績｜基建股】中國建築國際上半年溢利升15% 中期息升至27.5仙

中國建築國際 （03311） 上半年營業額按年2.4%至551.1億元，毛利率按年升2.3%至15.7%，溢利按年升15.1%至48.5億元。中期股息每股27.5仙，按年14.6%。

期內，香港分部的營業額按年下降38.8%至140.8億元。分部業績為8.2億元，按年下跌3%。中國內地分部營業額錄得恢復性增長至320.4億元，按年增加46.7%，分部業績為57.2億元，按年增加15.1%，主要由建築相關投資項目的增長所貢獻。

在集團上半年新簽合約額中，長三角、大灣區等區域佔比達到約80%，中國內地新簽合約額485.9億元，按年增長8%。在香港市場新簽合約額達到373.6億元，按年增長36.4%，並表明要搶抓「明日大嶼」、「北部都會區」重大戰略機遇。至於澳門市場新簽合約額達到42.5億元。

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編輯：姚卓然