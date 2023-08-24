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【業績｜基建股】中國建築國際上半年溢利升15%　中期息升至27.5仙

股市 12:44 2023/08/24

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【業績｜基建股】中國建築國際上半年溢利升15%　中期息升至27.5仙

中國建築國際 （03311） 上半年營業額按年2.4%至551.1億元，毛利率按年升2.3%至15.7%，溢利按年升15.1%至48.5億元。中期股息每股27.5仙，按年14.6%。

期內，香港分部的營業額按年下降38.8%至140.8億元。分部業績為8.2億元，按年下跌3%。中國內地分部營業額錄得恢復性增長至320.4億元，按年增加46.7%，分部業績為57.2億元，按年增加15.1%，主要由建築相關投資項目的增長所貢獻。

在集團上半年新簽合約額中，長三角、大灣區等區域佔比達到約80%，中國內地新簽合約額485.9億元，按年增長8%。在香港市場新簽合約額達到373.6億元，按年增長36.4%，並表明要搶抓「明日大嶼」、「北部都會區」重大戰略機遇。至於澳門市場新簽合約額達到42.5億元。

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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編輯：姚卓然

港股 北部都會區 明日大嶼 營業額 大灣區 基建股 中國建築國際（03311） 基建
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