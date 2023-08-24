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環球債息衝高回落　流動性反覆人幣彈

宏觀解讀 12:41 2023/08/24

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昨日，歐美一系列PMI數據明顯轉弱，顯示增長風險正在升溫，歐美一眾央行加息空間有限，美國債息顯著回吐，10年期債息下挫超過10基點至4.2%左右。投資者正靜待周五的傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會，聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場預期經濟增長風險上升，鮑威爾將避免放鷹，並將焦點放在維持利率在限制性水平一段長時間。

近日，人行繼續雙管齊下在境內外市場出手穩住人民幣，人民幣市場似乎有企穩跡象。除了繼續大幅調高人民幣中間價，離岸人民幣流動性管理的疑雲亦令人民幣空頭卻步。儘管此舉難以扭轉人民幣的貶值壓力，有關措施仍能為中國當局爭取更多時間研究及制定救市方案。現時，中國房地產市場正出現危機，一旦再有大型發展商資金鏈出現問題而導致債券違約，爛尾樓問題將會再度惡化。樓市低迷，亦可能開始波及有國企背景的發展商，以及觸發理財產品違約和暴露影子銀行體系的風險，中國全年經濟增長目標正面臨挑戰。

責任編輯︰梁浩碩

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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