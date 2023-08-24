▲ 【業績｜本地銀行】東亞銀行上半年溢利升76% 派息增125%至0.36元

東亞銀行 （00023） 上半年溢利按年上升75.8%至26.36億元，中期股息每股0.36元，按年大增125%。

期內，東亞淨利息收入按年升38%至80.5億元，在利率上升的環境下，淨息差由1.42%擴闊至2.03%。而服務費及佣金收入淨額上升0.6%至14.5億元。

集團表示，客戶存款總額減少3.5%，至6,257.2億元。其中，活期存款和往來存款賬戶結餘減少19%；儲蓄存款減少10.5%；而定期存款則增加1.2%。

在利率高企的利好環境下，東亞香港業務於上半年強勁復甦，除稅前溢利上升177.2%。淨利息收入增長68.4%，推動整體業績表現。受惠於銀行同業拆息大幅上揚，淨息差擴濶76個基點。

內地商業房地產行業的形勢仍然嚴峻，集團須就若干賬戶作出額外撥備。儘管如此，資產質素漸趨穩定。上半年減值損失按年增加，但較2022年下半年的高位有所回落。

中國內地業務方面，隨著經濟狀況好轉，東亞中國淨溢利由去年同期的200萬元增至1.36億元。上半年，淨利息收入按年上升5.6%至20.6億元，淨息差較去年同期的1.79%上升28個基點至2.07%。

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編輯：姚卓然