英GCSE料多逾32.5萬不合格 復至疫情前水平

英國GCSE會考將在周四（24日）放榜，今年審批標準恢復至新冠疫情前，據悉將會增加32.5萬個考試不合格成績，即數以十萬名考生面臨最少1科不合格。

英工黨建議私校學費徵增值稅 料增至破800萬 【下一頁】

英國GCSE考生去年的合格率為73.2%，但隨今年恢復至疫情前的審核標準，預計將有多達32.5萬不合格成績增幅，相信合格水平會回復至疫情前67.3%的類近水平。

白金漢大學教育及就業研究總監史密瑟斯（Alan Smithers）表示，不止合格人數預計下跌，能夠獲得7級或以上成績的科目成績數目亦會減少超過30萬。他預計將有7.5萬名考生英文及數學不合格，數量創新高。

史密瑟斯指GCSE分數下跌可能打擊今屆考生的自信，認為是自己不夠出色才會分數欠佳。惟他認為今次「低分」亦有好處，因為在疫情期間的考生取得高分過於輕易。

英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好 【下一頁】

威爾士及北愛爾蘭的考生仍然沿用傳統的A*至G級評分，而且來年才會恢復疫情前評卷標準。但英格蘭地區已改用1至9級，4級被視為合格，大約等同C，7級則等同奪A。

受英國封城影響，2020年及2021年的GCSE考試主要由校內評估而非考試決定，導致連續兩年獲取高分的考生人數大增。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培