▲ 【業績│內需股】恒安半年純利倒退4%至12億人幣、息維持0.7元 料下半年毛利率將持續錄得改善

恒安 （01044） 上半年純利倒退4%至12.26億元（人民幣，下同），收入升9%至122.05億元，核心業務部分（紙巾、衛生巾、紙尿片）收入增長15.1%至110.55億元。恒安中期息維持0.7元。恒安指，如只計算三大核心業務板塊，預期下半年收入將保持顯著增長。

受原材料價格影響，上半年集團毛利率跌4.2個百分點至31%，製成品周轉期（日）減少6日至33日。然而，木漿價格回落的正面影響從第二季開始逐步反映在紙巾業務的成本上，毛利率按月錄得增長，預期下半年毛利率將持續錄得改善。

稅前營運匯兌出現虧損約為1.82億元

恒安上半年經營利潤下跌約9.8%至約17.02億元。雖然集團銷售實現增長，人民幣兌美元及港幣匯率於期內的貶值，導致集團的稅前營運匯兌出現虧損約為1.82億元，但其金額已較去年上半年的稅前營運匯兌虧損大幅減少約50.4%。

集團的電商銷售（包括零售通及新通路）佔比上升4.8個百分點至接近約29%，按年增長約30%，其中其他新銷售渠道（包括零售通、社區團購等）進展理想，增長超過約30%，其銷售佔整體銷售比例已超過7%。

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編輯：陳韻妍