【Cybertruck】Elon Musk試駕Cybertruck「量產候選車」　聲稱是Tesla最好的產品

Tesla電動貨車Cybertruck經過多年的延遲，終於步入最後衝刺階段。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）近日就於其社交平台X（前稱Twitter），公布他於Tesla德州超級工廠試駕Cybertruck的圖片，並聲稱「這是Tesla最好的產品」。

【得罪方丈】美教授批評Elon Musk X賬號被禁逾2周

【Tesla爭議】被指收取過度報酬 Tesla董事會提和解退回獎勵及現金

Elon Musk發文表示，他在Tesla德州工廠駕駛了一輛Cybertruck的「量產候選車」，並稱：「這是我們做過最好的產品。」綜合外媒報道指，目前Cybertruck就處於量產驗證階段（Production Validation），並預計會在今年9月舉辦首場交車活動，將會把第一批出廠的 Cybertruck交付車主，同時也會不斷進行驗證，觀察車輛品質的狀況。如果順利，就會正式進入量產期。

從照片來看，目前Cybertruck量產候選車和當年公布的「原型車」外觀大致一樣，只是缺少了車門門把。外媒推測，屆時Cybertruck的使用方法將會跟Model X相似，車主攜帶鑰匙接近時，車門會自動解鎖。

【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司 團隊陣容來頭不小？

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。