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【業績｜手機設備股】瑞聲上半年少賺57%　聲學業務按年跌兩成

股市 12:09 2023/08/24

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【業績｜手機設備股】瑞聲上半年少賺57%　聲學業務按年跌兩成

瑞聲 （02018） 上半年收入跌2%至92.2億元（人民幣‧下同），淨利跌57.1%至1.5億元，不派息。瑞聲半日跌3.7%，報15.84元。

期內，瑞聲毛利率跌4.8個百分點至14.1%，主要是由於第一季度全球智能手機市場需求仍舊疲弱以及毛利率相對較低的業務收入佔比提升，但在第二季度毛利率按季顯著改善。不過，淨利率跌2.1個百分點，低至僅為1.6%。

瑞聲表示，聲學業務收入為33.2億元，按年減少19.9%，主要由於上半年全球智能手機市場需求恢復不及預期，導致出貨量仍舊按年下滑。毛利率為25.5%，按年下降1.7個百分點，主要由於第一季度安卓市場疲弱導致的出貨量下降以及其造成的單位成本升高。

光學業務收入為17.7億元，按年減少4.4%，主要由於第一季度市場需求疲弱及單價承壓所致，第二季度收入及毛利率按季顯著改善，主要由於市場需求提升，出貨量提升，以及單價競爭趨緩。

至於電磁傳動及精密結構件業務收入為36.2億元，按年增長23.4%。該合併分部毛利率為19.3%，按年降低1.2個百分點。

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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編輯：姚卓然

瑞聲科技（02018） 港股 手機設備股
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