【TVB人事】電視廣播凌晨2時發稿：曾志偉、許濤繼續帶領前線營運　股價逆市跌6%

▲ 【TVB人事】電視廣播凌晨2時發稿：曾志偉、許濤繼續帶領前線營運

TVB電視廣播 （00511） 公布上半年虧損擴81%至4.07億元後，有本地報章報道指，TVB行政主席許濤和現正休養的總經理曾志偉將離職，由新領導層加入。TVB於今日凌晨2時出稿，指斥有關報道包含「嚴重不實資訊」，並指許濤與曾志偉將繼續帶領TVB營運前進。

有關報道曾提及部分繼任人選，以至TVB製作基地或轉移，TVB於聲明表示，報道所指的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。

TVB指，公司在香港上市且依循持牌制度運作，必須對可能影響公眾的不實報道持嚴肅態度，並保留對該報道及相關轉載採取法律行動權利，以防止這種誤導性的揣測進一步擴散。

TVB今日股價逆市下跌，尾市跌幅擴大至6%，暫報3.92元。TVB年初至今仍錄6%升幅，但從年初高位累跌78%。

相關文章：【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億 嚴控開支半年削255人 預計下半年實現正EBITDA

相關文章：【電視廣播TVB】曾志偉手術後復原理想 暫無法參與幕前工作 TVB半日微升0.3%