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共和黨初選首場辯論 特朗普缺席仍為辯論焦點

環球政治 12:01 2023/08/24

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美國共和黨首場總統初選辯論周三（23日）於威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）舉行，前總統特朗普（Donald Trump）早已宣告缺席，但特朗普的法律問題仍成為今場辯論焦點。

拜登出席G20峰會 賀錦麗代去東盟會議 【下一頁】

特朗普缺席辯論，改為接受霍士新聞（Fox News）前王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）專訪，專訪於共和黨辯論開始前數分鐘於社交平台X（前稱Twitter）播出。

共和黨有8名候選人出席辯論，包括前副總統彭斯（Mike Pence）、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）、前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）等人。

辯論長約兩小時，幾位候選人一開始就攻擊現任總統拜登（Joe Biden）的經濟政策。

但黑莉不忘狙擊特朗普，指拜登並未造成破紀錄國債，反而特朗普令美國國債增加8萬億美元，指下一代永遠不會原諒他們。

拜登訪夏威夷災區亂比喻惹批評 災民舉中指「歡迎」 【下一頁】

主持辯論期間也問到，如特朗普在任何案件中遭定罪，8名候選人是否仍會支持特朗普。

前阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）表示，他不會支持被判重罪或按憲法被取消總統職位的人。

黑莉指75%美國人不希望特朗普與拜登重賽，指特朗普是最不受歡迎的政治家，將使共和黨難於大選勝出。

38歲印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）指，他會是唯一支持特朗普的人。

彭斯則表示，他將公平考慮有關特朗普的赦免請求。

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責任編輯：鄭錦玲

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