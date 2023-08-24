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【生成式AI】VMware看好企業生成式AI需求　夥拍NVIDIA推Private AI方案

科技 12:30 2023/08/24

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雲端服務供應商VMware在剛舉行的年度會議上，發布針對AI架構的方案。該企強調其目標為從基建平台與保安等方面，助企業加快部署生成式AI應用。

生成式AI勢不可擋，企業期望加緊部署以獲得它所能帶來的效益，惟必須考慮數據安全與私隱等問題。雲端服務供應商VMware在剛舉行的年度會議上，發布針對AI架構的方案。該企強調其目標為從基建平台與保安等方面，助企業加快部署生成式AI應用。

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據麥肯錫早前發布的預測，生成式AI可望為全球經濟帶來多達4.4萬億的經濟增長潛力。企業界在上半年目睹ChatGPT等工具的威力後，已積極部署在業務上應用創新。管理顧問公司AON首席科技官Rajeev Khanna分享，公司對生成式AI期許甚殷，年初內部已積極討論運用場景，收集逾50項建議方案，並在過去數月積極進行研發與管理層展示，選取具前景者進行深入驗證。惟作為管理大量客戶數據的企業，生成式AI背後的法律、私隱與準確性的問題亦引起關注，因此在推進應用前需非常謹慎進行。

VMware首席執行官Raghu Raghuram在該企年度會議VMware Explore上分享，生成式AI帶來最大突破，是企業上任何人都可藉自然語言下指令，無論在行銷、客服式以至生產上都能應用，自然比上一階段AI更普及。不過，生成式AI為企業帶來多重私隱挑戰，包括知識產權、數據權限與保護，在數據模型訓練以至應用上有一定風險要留意。他續指，企業已在多雲上部署數據，下一步將是發揮數據價值，生成式AI正能達成這目標，而多雲架構亦能助企業應對數據私隱與數據暴露等問題。

VMware首席執行官Raghu Raghuram指出，各大企業在生成式AI發展早期勢面對頗大挑戰，但相信妥善建立架構後，只需相對小的團隊已足以營運相關系統。（周俊霖攝）

在大會上，VMware夥同NVIDIA發布集成式AI工具VMware Private AI Foundation with NVIDIA，助企業將私有數據訓練而成的AI應用，在數據中心、公共雲與邊緣上部署。Raghuram指出，生成式AI將會帶來大量新的企業應用，其潛在價值可與過去網頁應用與移動應用崛起相提並論，現時將是企業大量投入部署的時機。至於VMware在生成式AI時代，將續定位為在IT基建上為企業與開發者提供平台，以能具效益地建立並部署應用，不會成為開發AI基礎模型的公司。

據了解，VMware亦會在其多雲產品上引入生成式AI工具，協助IT技術開發營運工作，日後可以對話方式下指令，更改雲端系統配置或提供網絡安全威脅修復。

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