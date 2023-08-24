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【MPF】積金評級：8月MPF人均暫蝕11400元　受累內房致中港股市大跌

股市 11:41 2023/08/24

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【MPF】積金評級：8月MPF人均暫蝕11400元　受累內房致中港股市大跌

強積金研究機構積金評級表示，截至8月21日的8月份，強積金投資虧損約為5.31%，而自強積金成立以來，共錄得13次超過5%的按月虧損。8 月份的投資虧損估算約為534億元，相等於每人平均虧損約11,400元。

積金評級指，本月可能是強積金自2022年9月以來最大幅度的按月虧損，並將抵消今年首7個月超過80%的投資收益。

計入供款後，預計截至8月底強積金總資產約為 1.099萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為 234,100元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天強調，由於內地房地產問題，香港及中國股市大幅下跌，這一跌浪將抵消今年很大部分的投資收益。他認為積金局加強管治和教育成員多元化投資的好處的措施正在發揮積極作用，應能確保短期投資損失所帶來的長期影響可能會比其他情況的影響較小。

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編輯：姚卓然

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