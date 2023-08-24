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【機迷熱話】PlayStation串流掌機亮相　需配合PS5遊玩　售約$1,568

科技 11:41 2023/08/24

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Sony在5月時，便預告推出PlayStation 5（PS5）專用的遊戲掌機，並稱其為「Project Q」。而終在今（24日），Sony在Gamescom 2023上宣布，新掌機確定以「PlayStation Portal」作為正式名稱，並會在今年稍晚上市，但就未透露具體發售時間，僅表示售價為199.99美元（約1,568港元）；而香港市場的上市時間和價格仍須後續公布。

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PlayStation Portal搭載8吋屏幕，具備DualSense控制器的自適應扳機和觸覺回饋功能，提供1080p解析度及60fps幀率，搭配3.5mm耳機孔。由於其定位屬PS5的遊戲掌機，並針對透過Remote Play服務串流遊玩PlayStation遊戲主機的需求打造，意味著用家需要有PS5及透過WiFi連接，方可遊玩。

Sony並未說明PlayStation Portal是否採用Qualcomm較早前宣布的新款Snapdragon G系列處理器打造，但確認無法直接以PlayStation Portal，連接PlayStation Plus Premium訂閱服務的串流遊戲內容，也無法搭配PlayStation VR2使用。

PlayStation第一款真無線耳機　售價與掌機相約

除了PlayStation Portal外，Sony也同步推出兩款新產品，分別是：售價199.99美元（約1,568港元）的Pulse Explore真無線耳機、以及149.99美元（約1,176港元）的Pulse Elite無線頭戴式耳機。

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Pulse Explore是PlayStation品牌第一款真無線耳機，分別可用於PlayStation 5與電腦裝置，以及藉由藍牙方式與手機連接，對應零失真與低延遲的PlayStation Link無線傳輸聲音播放體驗，並且透過平面振膜單體設計，搭配PlayStation 3D音訊輸出，玩家可獲得更具沉浸感的聲音感受，並且支援以人工智能運算為主的通話降噪效果。

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責任編輯：曾曉汶

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