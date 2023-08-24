  • 31°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介第一太平、中國電信、藥明康德

股市 12:30 2023/08/24

分享：

分享：

恒生指數中午收報18186點，升341點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介第一太平 （00142） 、中國移動 （00941） 、藥明康德 （02359） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3598938

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介第一太平、中國移動、藥明康德

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

＝＝＝＝＝

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、中國電信、福壽園
2023/08/23
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、中國電信、福壽園
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪電子、中國宏橋、泡泡瑪特
2023/08/22
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪電子、中國宏橋、泡泡瑪特
【石Sir午市閒談】分析後市走向 論中遠海能、希瑪眼科、福耀玻璃
2023/08/18
【石Sir午市閒談】分析後市走向 論中遠海能、希瑪眼科、福耀玻璃
【石Sir午市閒談】今日推介福壽園、周黑鴨、兗煤澳大利亞
2023/08/17
【石Sir午市閒談】今日推介福壽園、周黑鴨、兗煤澳大利亞
【石Sir午市閒談】今日推介維他奶國際、MONGOL MINING、康寧醫院
2023/08/16
【石Sir午市閒談】今日推介維他奶國際、MONGOL MINING、康寧醫院
買入價 沽出 投資推介 個股分析 宏觀分析 大行報告 投資策略 市場動向 港股 技術分析
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】英偉達盤後升6%企500美元、納指期貨升1.2%　 全球央行年會今舉行（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜本地銀行】東亞銀行上半年溢利升76%　派息增125%至0.36元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【教育股】新東方遭舉報重辦學科補習　據報杭州校區全面停課
【教育股】新東方遭舉報重辦學科補習　據報杭州校區全面停課
【內房危機】房企以樓代交管理費　涉36物業找清2040萬人幣
【內房危機】房企以樓代交管理費　涉36物業找清2040萬人幣
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款